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Пилот севшего в Томской области Ан-28 подтвердил отказ обоих двигателей после взлёта

Всего на борту находилось 18 человек, включая четверых членов экипажа. Никто из них серьёзно не пострадал.

16 июля, 15:41
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Второй пилот совершившего аварийную посадку в Томской области Ан-28 Фарух Хасанов подтвердил, что после взлёта у турбовинтового лайнера действительно отказали сразу оба двигателя. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Томске. Пока причины произошедшего не известны, их будет устанавливать специально созданная для расследования инцидента комиссия, добавил пилот.

"Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберётся. Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами всё хорошо. Все живы, здоровы — самое главное", — подчеркнул Хасанов.

"Все живы, всё хорошо": Пассажирка рассказала о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области

"Все живы, всё хорошо": Пассажирка рассказала о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области

Напомним, связь с Ан-28 пропала сегодня вскоре после вылета самолёта из аэропорта города Кедрового. На его борту находилось 18 человек, включая четверых членов экипажа. Вскоре спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента.

Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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