Пилот севшего в Томской области Ан-28 подтвердил отказ обоих двигателей после взлёта

Второй пилот совершившего аварийную посадку в Томской области Ан-28 Фарух Хасанов подтвердил, что после взлёта у турбовинтового лайнера действительно отказали сразу оба двигателя. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Томске. Пока причины произошедшего не известны, их будет устанавливать специально созданная для расследования инцидента комиссия, добавил пилот.