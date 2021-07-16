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Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней

Заместитель мэра призывает жителей при ухудшении погодных условий не выходить из дома без особой необходимости.

16 июля, 15:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На смену жаре в Москве с 16 до 20 июля могут прийти локальные ливни, грозы, местами град и порывы ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, а для координации работы создан оперативный штаб. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Он отметил, что службы заранее проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды размещается спецтехника, также приняты меры по защите сооружений и других объектов от порывов ветра. По его словам, полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

"Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", рассказал Бирюков.

На Москву после изнуряющей жары обрушились грозовые дожди

На Москву после изнуряющей жары обрушились грозовые дожди

Также заместитель мэра сообщил, что с помощью СМС-оповещений и городских видеоэкранов активно проводится информирование жителей столицы об ухудшении погодных условий. В парках и зонах отдыха ведёт патрулирование пожарно-спасательный гарнизон, напоминая жителям о правилах безопасности. Заместитель мэра призвал жителей при ухудшении погодных условий не выходить из дома без особой необходимости. Он напомнил, что во время сильных ливней нельзя укрываться и парковать автомобили под деревьями, водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что долгожданное понижение температуры в Москве начнётся во второй половине июля, а именно с понедельника. По его словам, столбики термометров днём будут опускаться до 20 градусов тепла, что холоднее, чем в начале месяца, в среднем на десять градусов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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