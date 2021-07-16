Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней
Заместитель мэра призывает жителей при ухудшении погодных условий не выходить из дома без особой необходимости.
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На смену жаре в Москве с 16 до 20 июля могут прийти локальные ливни, грозы, местами град и порывы ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, а для координации работы создан оперативный штаб. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
Он отметил, что службы заранее проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды размещается спецтехника, также приняты меры по защите сооружений и других объектов от порывов ветра. По его словам, полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.
"Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", — рассказал Бирюков.
Также заместитель мэра сообщил, что с помощью СМС-оповещений и городских видеоэкранов активно проводится информирование жителей столицы об ухудшении погодных условий. В парках и зонах отдыха ведёт патрулирование пожарно-спасательный гарнизон, напоминая жителям о правилах безопасности. Заместитель мэра призвал жителей при ухудшении погодных условий не выходить из дома без особой необходимости. Он напомнил, что во время сильных ливней нельзя укрываться и парковать автомобили под деревьями, водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что долгожданное понижение температуры в Москве начнётся во второй половине июля, а именно с понедельника. По его словам, столбики термометров днём будут опускаться до 20 градусов тепла, что холоднее, чем в начале месяца, в среднем на десять градусов.
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