Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо
Расследование происшествия планирует проводить Межгосударственный авиационный комитет.
Фото © LIFE SHOT
Причиной отказа обоих двигателей самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, может быть топливо. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции опечатали бензовоз в аэропорту, его содержимое проверят на качество и соблюдение условий хранения.
Также отрабатываются версии отказа бортовых систем и возникновения аварийной ситуации из-за погодных условий. Расследование планирует проводить Межгосударственный авиационный комитет.
Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый — Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.
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