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Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

Расследование происшествия планирует проводить Межгосударственный авиационный комитет.

16 июля, 18:08
<p>Фото © LIFE SHOT</p>

Фото © LIFE SHOT

Причиной отказа обоих двигателей самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, может быть топливо. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции опечатали бензовоз в аэропорту, его содержимое проверят на качество и соблюдение условий хранения.

Также отрабатываются версии отказа бортовых систем и возникновения аварийной ситуации из-за погодных условий. Расследование планирует проводить Межгосударственный авиационный комитет.

Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу

Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу

Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый — Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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