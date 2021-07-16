Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

Причиной отказа обоих двигателей самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, может быть топливо. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции опечатали бензовоз в аэропорту, его содержимое проверят на качество и соблюдение условий хранения.