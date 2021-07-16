Мурашко посоветовал идти к врачу, если температура после прививки держится дольше суток
Глава Минздрава отметил, что в целом у всех российских препаратов переносимость хорошая, но играют роль индивидуальные особенности человека.
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Если после прививки от коронавируса повышенная температура держится более 24–36 часов, то нужно обратиться к врачу. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален", — сказал глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-1".
При этом Мурашко отметил, что важно, насколько именно поднялась температура.
Напомним, ранее глава Минздрава рассказал о миллионе вакцинирующихся от ковида россиян в пиковые дни. По словам министра, в пору высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесённого заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешённые в России препараты, напомнил он.
Сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник лайт" от центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" от центра имени Чумакова РАН.
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