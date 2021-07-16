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Викторию Боню с трудом узнали на красной дорожке в Каннах, ведь в Instagram она выглядит куда моложе

Инста-дива продолжила собственную добрую традицию и посетила кинофестиваль, однако её облик вызвал множество вопросов.

16 июля, 11:40

Фото © Instagram / victoriabonya

Известная 41-летняя телеведущая и модель Виктория Боня появилась на Каннском кинофестивале, который посетило множество звёзд мирового масштаба. Инста-дива вышла на ковровую дорожку в пышном чёрном платье с сетчатой вставкой. Корсет подчёркивал талию и грудь модели, и, несмотря на дорогие украшения, образ Бони был довольно прост из-за лёгкого макияжа и распущенных волос без какой-либо видимой укладки.

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / victoriabonya

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / victoriabonya

Но фанатов поразил не выбор моделью лука для красной дорожки, а её внешний вид. Лицо блогерши, которое в "Инстаграме" всегда выглядит узким, раздулось на снимках из Канн до заметных размеров. Щёки модели больше не были впалыми, а явно округлились. Такая картина совсем не соответствовала образу, который модель всячески демонстрирует в соцсетях.

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / victoriabonya

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / victoriabonya

Ее мнение по этому поводу стало всем известно, когда модель заступилась за 54-летнего Филиппа Киркорова, которого отдыхающие в Дубае поймали на видео. Артист в ролике совсем не походил на себя в "Инстаграме", где он значительно отфотошопил себе живот. Тогда Боня заметила, что возмущающиеся поклонники забывают, что все звёзды — тоже люди и могут "перекушать".

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

Мы все люди, и мы все живые, и мы все можем иногда перекушать. Животик вываливается и так далее. Киркоров — человек, которому уже не 30 лет. <...> Конечно, он немножко подфотошопил себя, чуть-чуть "подхуднул" себя, чтобы было эстетично. Ну поставил бы он брюхо большое, как на видео, люди начали бы сразу писать: "Фу-у-у". У нас люди не позволяют быть естественными

Виктория Боня

В Сеть слили фото модели, которая хвасталась фигурой в Instagram, но правда оказалась куда печальнее

В Сеть слили фото модели, которая хвасталась фигурой в Instagram, но правда оказалась куда печальнее

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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