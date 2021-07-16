Рэперша Lizzo в откровенном боди станцевала перед зеркалом, в котором едва поместились её формы
Певица случайно поймала удачный свет и решила показать себя во всей красе, устроив фотосессию в гостиной.
Известная 33-летняя рэперша Лиззо стала для многих кумиром не только из-за своих дерзких треков на злобу дня. Певицу сложно было не полюбить, когда она выходила на сцену в откровенных нарядах, совершенно не стесняясь лишних килограммов и целлюлита. В своём инстаграме она тоже часто делится с 10,8 млн подписчиков снимками в купальниках и белье, которые не каждый осмелился бы надеть.
Видео © Instagram / lizzobeeating
В этот раз Лиззо поймала удачный свет в гостиной, когда примеряла нюдовое боди, и решила устроить фотосессию. Рэперша позировала на балконе, а затем устроила пляски возле зеркала, демонстрируя свои огромные формы во всей красе. Подписчики всего за несколько часов подарили кумиру больше 600 тыс. лайков, а в комментариях принялись хвалить Лиззо за смелость и пышную фигуру.
Я просто восхищаюсь твоим телом
Ты такая красивая! Ты не представляешь, скольких людей ты вдохновляешь своим примером!
Дорогая, мы уже поняли, что ты горяча, как огонь! Но хотелось бы увидеть твой новый альбом в этом тысячелетии!
Возмущение фанатов насчёт музыки Лиззо можно понять с лёгкостью — последний альбом певицы вышел в 2019 году. С тех пор рэперша не делала никаких объявлений и анонсов, несмотря на то что многие её коллеги воспользовались пандемией и выпустили несколько хитов. В последнее время Лиззо сконцентрировалась на бодипозитиве и моделинге, хотя с музыкой она не расставалась с самого детства. Тогда она пела в церковном хоре и школьном оркестре, а начала читать рэп в 14. За свой талант и упорство певица даже получила три статуэтки "Грэмми".
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