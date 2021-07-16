Рэперша Lizzo в откровенном боди станцевала перед зеркалом, в котором едва поместились её формы

Известная 33-летняя рэперша Лиззо стала для многих кумиром не только из-за своих дерзких треков на злобу дня. Певицу сложно было не полюбить, когда она выходила на сцену в откровенных нарядах, совершенно не стесняясь лишних килограммов и целлюлита. В своём инстаграме она тоже часто делится с 10,8 млн подписчиков снимками в купальниках и белье, которые не каждый осмелился бы надеть.

Видео © Instagram / lizzobeeating

В этот раз Лиззо поймала удачный свет в гостиной, когда примеряла нюдовое боди, и решила устроить фотосессию. Рэперша позировала на балконе, а затем устроила пляски возле зеркала, демонстрируя свои огромные формы во всей красе. Подписчики всего за несколько часов подарили кумиру больше 600 тыс. лайков, а в комментариях принялись хвалить Лиззо за смелость и пышную фигуру.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Я просто восхищаюсь твоим телом chloekennett_n5648

Ты такая красивая! Ты не представляешь, скольких людей ты вдохновляешь своим примером! ladylucky1333

Дорогая, мы уже поняли, что ты горяча, как огонь! Но хотелось бы увидеть твой новый альбом в этом тысячелетии! livia_jim

Фото © Instagram / lizzobeeating