Умер один из пионеров рэпа — Биз Марки

Популярный рэп-исполнитель Марсель Тео Холл, более известный как Биз Марки (Biz Markie), умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью артиста.

Причиной смерти музыканта стали осложнения после диабета. Биз Марки ушёл из жизни в больнице.

"Творческое наследие Biz Markie останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой", — отметил представитель семьи.

Биз Марки обрёл широкую популярность после выхода песни Just a Friend, которая вошла в десятку лучших хитов в США в 1989 году. В 2008 году композиция попала в топ-100 лучших песен всех времён. Биз Марки считается одним из пионеров рэпа и одним из самых комичных MC. Также рэпер известен как коллекционер, он владел одной из самых больших музыкальных коллекций, включающей более 50 тысяч винилов и около 30 тысяч 45 RPM записей.

Также рэпер известен как коллекционер, он владел одной из самых больших музыкальных коллекций, включающей более 50 тысяч винилов и около 30 тысяч 45 RPM записей. Кроме того, музыкант снялся в нескольких фильмах, в том числе "Люди в чёрном 2".