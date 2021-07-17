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Умер один из пионеров рэпа — Биз Марки

Причиной смерти музыканта стали осложнения после диабета.

17 июля, 03:14
<p>Биз Марки (Biz Markie). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CAeOG22jNuj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">officialbizmarkie</a></p>

Биз Марки (Biz Markie). Фото © Instagram / officialbizmarkie

Популярный рэп-исполнитель Марсель Тео Холл, более известный как Биз Марки (Biz Markie), умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью артиста.

Причиной смерти музыканта стали осложнения после диабета. Биз Марки ушёл из жизни в больнице.

Рэперу трижды выстрелили в голову на глазах у друга, когда он вышел в прямой эфир в Instagram

Рэперу трижды выстрелили в голову на глазах у друга, когда он вышел в прямой эфир в Instagram

"Творческое наследие Biz Markie останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой", — отметил представитель семьи.

Биз Марки обрёл широкую популярность после выхода песни Just a Friend, которая вошла в десятку лучших хитов в США в 1989 году. В 2008 году композиция попала в топ-100 лучших песен всех времён. Биз Марки считается одним из пионеров рэпа и одним из самых комичных MC. Также рэпер известен как коллекционер, он владел одной из самых больших музыкальных коллекций, включающей более 50 тысяч винилов и около 30 тысяч 45 RPM записей.

Также рэпер известен как коллекционер, он владел одной из самых больших музыкальных коллекций, включающей более 50 тысяч винилов и около 30 тысяч 45 RPM записей. Кроме того, музыкант снялся в нескольких фильмах, в том числе "Люди в чёрном 2".

Ранее стало известно о смерти вокалиста рок-группы Uriah Heep Джона Лоутона.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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