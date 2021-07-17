В Киеве захотели "развернуться" к Китаю для борьбы с Россией

Если западные страны будут принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, то Киев возьмёт курс на сотрудничество с Китаем, который поможет "справиться" с Россией. Об этом заявил советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что власти Украины не намерены имплементировать формулу Штайнмайера в своё законодательство

"Вот они позвонят и скажут: "Вы плохие, имплементируйте "формулу Штайнмайера". Мы говорим: "А мы не будем". И что дальше? И уходим к Китаю", — сказал Арестович в интервью ютуб-каналу UkrLife.

Арестович считает, что Киев может проигнорировать мнение западных партнёров. Он добавил, что если предстоящая встреча лидера страны Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом не принесёт ожидаемых результатов, то у Украины начнётся новый этап жизни — с разворотом на Восток.

"Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай", — отметил советник.

По мнению Арестовича, Пекин, в отличие от Вашингтона, не стесняется давать гарантии безопасности. При этом, по его мнению, разворот Украины к Китаю возможен из-за якобы плохих отношений РФ и КНР.