МВД планирует запустить систему "Паутина" по всей России до конца года

В МВД добавили, что "Паутина" предназначена для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, административных правонарушений, а также выявления угнанных автомобилей и водителей, скрывшихся с мест ДТП. Кроме того, система позволит автоматизировать работу ГИБДД по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

Если раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, то благодаря "Паутине" станут доступны снимки на всём пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы. Кроме того, система будет использоваться для электронного обжалования штрафов водителями. В настоящее время "Паутина" уже функционирует в Центральном федеральном округе.