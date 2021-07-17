МВД планирует запустить систему "Паутина" по всей России до конца года
В апреле она уже начала функционировать в регионах Центрального федерального округа.
Фото © ТАСС / Андрей Васильев
МВД РФ намерено до конца года запустить систему "Паутина" по всей России, об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
"Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В МВД добавили, что "Паутина" предназначена для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, административных правонарушений, а также выявления угнанных автомобилей и водителей, скрывшихся с мест ДТП. Кроме того, система позволит автоматизировать работу ГИБДД по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.
Если раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, то благодаря "Паутине" станут доступны снимки на всём пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы. Кроме того, система будет использоваться для электронного обжалования штрафов водителями. В настоящее время "Паутина" уже функционирует в Центральном федеральном округе.
Комментариев: 0