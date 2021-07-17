В Греции на протестах в поддержку Кубы сожгли американский флаг

В Салониках демонстранты в знак протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы сожгли американский флаг. Об этом сообщает портал GRTimes.

Акция "против недопустимого империалистического вмешательства Соединённых Штатов Америки на Кубе" состоялась возле Генконсульства США. В ней участвовало несколько десятков человек, которые облили горючей смесью флаг США и подожгли его.

"Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!" — выкрикивали демонстранты.

Митингующие держали плакаты с надписями "Куба не одна! Она победит!", "Руки прочь от Кубы", "Нет блокаде", "Солидарность с кубинским народом".

В Афинах рядом с Посольством США также прошёл массовый митинг. Протестующие держали плакат с лозунгом "Прекратите блокаду, дайте Кубе дышать". Полиции пришлось с помощью автобусов перекрывать все дороги к посольству.