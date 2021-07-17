В Греции на протестах в поддержку Кубы сожгли американский флаг
Возле Генконсульства США в Салониках собралось несколько десятков протестующих, которые держали плакаты с надписями "Куба не одна! Она победит!", "Нет блокаде", "Солидарность с кубинским народом".
Кадр из видео © GRTimes
В Салониках демонстранты в знак протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы сожгли американский флаг. Об этом сообщает портал GRTimes.
Акция "против недопустимого империалистического вмешательства Соединённых Штатов Америки на Кубе" состоялась возле Генконсульства США. В ней участвовало несколько десятков человек, которые облили горючей смесью флаг США и подожгли его.
"Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!" — выкрикивали демонстранты.
Митингующие держали плакаты с надписями "Куба не одна! Она победит!", "Руки прочь от Кубы", "Нет блокаде", "Солидарность с кубинским народом".
В Афинах рядом с Посольством США также прошёл массовый митинг. Протестующие держали плакат с лозунгом "Прекратите блокаду, дайте Кубе дышать". Полиции пришлось с помощью автобусов перекрывать все дороги к посольству.
Напомним, в воскресенье, 11 июля, на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы — Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживали блокаду и служили наёмниками империи янки". Позже стало известно о первой жертве беспорядков на Кубе.
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