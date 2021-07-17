ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений, в районе которых были зафиксированы первые случаи коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он напомнил, что ранее страны – участницы ВОЗ получили письма, где указывалось пять шагов, которые секретариат организации намерен предпринять для расследования происхождения CoViD-19. Во-первых, эксперты должны провести комплексные исследования людей, диких и домашних животных, а также окружающей среды. Во-вторых, изучить районы, где впервые были зафиксированы случаи ковида, и места, где находили похожие на SARS-CoV-2 коронавирусы.

В-третьих, ВОЗ намерена исследовать рынки животных в Ухани, в том числе оптовый рынок "Хуанань". В-четвёртых, провести исследования, связанные с деятельностью по отслеживанию животных и дополнительной работой по эпидемиологии, в том числе изучение ранних последовательностей вируса.

"И в-пятых, аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года", — сказал глава ВОЗ, выступая перед странами – участницами организации.

При этом Гебреисус согласился с Китаем в том, что поиск происхождения вируса является научной работой, в которую не следует примешивать политику. Также глава ВОЗ сообщил о создании Международной научной консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO).