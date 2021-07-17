Какому градуснику верить? Врач объяснил, почему термометры врут и «подставляют» выздоравливающих от ковида Пациенты жалуются, что им приходится одновременно измерять температуру несколькими разными градусниками, сравнение результатов, мягко говоря, озадачивает. 16 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Выздоравливающие после ковида в больницах столкнулись с новой для себя проблемой: их подолгу не выписывают из-за различий в показаниях термометров. Об этом рассказала Лайфу пациентка одной из московских клиник.

— Им нужно, чтобы температура три дня стабильно держалась на уровне 37. А у меня вот сейчас электронный градусник показывает 36,8, а ртутный — 37,6. И так уже несколько дней, — посетовала она.

Такая проблема действительно существует, подтвердил в интервью Лайфу доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов. По его мнению, отчасти она вызвана тем, что электронные термометры в больницах далеко не всегда высокого качества.

— В своё время произошёл бум на градусники, понабирали дешёвых китайских. Я ничего не имею против китайских приборов, но набрали дешёвые, — подчеркнул медик.

Врач отметил, что старый добрый ртутный термометр тоже может показывать неверную температуру при неправильном использовании, а электронные и инфракрасные вообще часто склонны занижать температуру. Кроме того, нужно принимать во внимание физиологические особенности каждого человека.

— Мы все вдруг забыли, и я с этим долго боролся и борюсь до сих пор, что у нас нормальная температура тела в физиологических условиях не всегда 36,6. Мы утром просыпаемся — она 36,4, в 12–14 часов — она у нас 36,6, в 16–18 часов — 36,8–36,9. Вот моя нормальная температура в 16:00 — 36,9. А если предположить неисправность градусника и ошибку всего на пару десятых градуса — он показывает 37,1. Пожалуйста, я болен, — говорит врач.

Врач советует во избежание таких разночтений пользоваться всегда одним и тем же термометром и измерять температуру в одно и то же время суток.

Авторы Адель Романенкова