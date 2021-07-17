В Москве хирурги спасли от ампутации руку юного украинского художника. Видео © LIFE

Московские хирурги онкоцентра имени Н.Н. Блохина провели уникальную операцию, которую ранее никто в мире не делал. Медики спасли руку 16-летнему пациенту с четвёртой стадией рака. Подростку удалили лучевую и локтевую кости, а вместо них установили титановые имплантаты, напечатанные на 3D-принтере. Лайф побывал в клинике и узнал об операции подробнее.

"Мальчика зовут Гузь Егор, он приехал к нам с Украины. Там ему был установлен диагноз остеосаркома правой лучевой кости. Очень редкая локализация", — отметила врач-онколог НМИЦ онкологии имени Блохина Эльмира Сенжапова.

По её словам, украинские врачи говорили, что ребёнка спасёт только ампутация. Мать Егора отказалась в это верить и стала искать выходы на другие клиники, в том числе в других странах.

Перед операцией подростку провели курс химиотерапии. Детский хирург-онколог центра Аслан Дзампаев подчеркнул, что пациентов с такой локализацией опухоли в мире единицы. Доктор добавил, что имплант изготовлен из титановой смеси, легче удалённых костей и представляет собой точную анатомическую копию удалённой кости.

Сейчас рука Егора функционирует на 60%, но реабилитация позволит восстановить её работа почти полностью