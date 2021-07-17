Сбившая детей на "мазде" в Москве студентка рассказала, что в момент ДТП "сидела в телефоне"
Один из пострадавших, пятилетний мальчик, после аварии впал в кому и позже скончался в больнице.
Валерия Башкирова. Фото © Соцсети
Студентка, которая за рулём "мазды" наехала на пешеходном переходе на троих детей в Москве, рассказала, что не заметила ребят, так как в момент ДТП пользовалась телефоном. Об этом пишет МК.
Как сообщает издание, Валерия Башкирова заявила, что "сидела в телефоне" и не заметила пешеходов на переходе. Транспортное средство в момент столкновения двигалось со скоростью 40–50 км/ч. Машина на полном ходу сбила троих детей, один из которых находился в коляске, задела их маму и бабушку.
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Как уточняется, у девушки маленький стаж вождения — всего год. Когда детей уносили с проезжей части на зелёную разделительную полосу, виновница ДТП в панаме и шортах стояла недалеко от лежащих ребят, разговаривала с кем-то по телефону и плакала.
Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Все дети были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Пятилетний мальчик скончался в больнице. Позже выяснилось, что за рулём рокового автомобиля находилась студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.
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