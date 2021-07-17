Умер пятилетний мальчик, сбитый "маздой" в Москве
Ещё двое детей находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
Кадр из видео © Соцсети
Пятилетний мальчик, которого вместе с двумя другими детьми сбила "мазда" на пешеходном переходе в Москве, скончался. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Мальчик, доставленный вертолётом в медучреждение после ДТП, скончался", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Все дети были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Позже выяснилось, что за рулём рокового авто находилась студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.
Комментариев: 0