Умер пятилетний мальчик, сбитый "маздой" в Москве

Пятилетний мальчик, которого вместе с двумя другими детьми сбила "мазда" на пешеходном переходе в Москве, скончался. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Все дети были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Позже выяснилось, что за рулём рокового авто находилась студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.