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Умер пятилетний мальчик, сбитый "маздой" в Москве

Ещё двое детей находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

16 июля, 21:38
<p>Кадр из видео © Соцсети</p>

Кадр из видео © Соцсети

Пятилетний мальчик, которого вместе с двумя другими детьми сбила "мазда" на пешеходном переходе в Москве, скончался. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Сбившая детей на "мазде" в Москве студентка рассказала, что в момент ДТП "сидела в телефоне"

Сбившая детей на "мазде" в Москве студентка рассказала, что в момент ДТП "сидела в телефоне"

"Мальчик, доставленный вертолётом в медучреждение после ДТП, скончался", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Все дети были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Позже выяснилось, что за рулём рокового авто находилась студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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