Постпред РФ заявил, что ОЗХО держит "дымовую завесу" вокруг дела Навального

Отсутствие реакции Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на несостыковки в докладе по делу блогера Алексея Навального настораживает Москву, но не удивляет. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Приходится констатировать, что технический секретариат установил и до сих пор поддерживает густую дымовую завесу вокруг этого дела с так называемым отравлением Навального", — сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".

Постпред добавил, что в ходе заседания 6 июня российская делегация потребовала от секретариата объяснений, но он не отреагировал, отвечать пришлось постпреду Германии, которая объяснила несостыковки технической ошибкой.

"<Она> корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены коррективы", — отметил Шульгин.

По словам дипломата, техсекретариат "держит артистическую паузу, словно воды в рот набрали", и "играет в молчанку". Однако эта ситуация не удивляет Москву, так как такое уже было в прошлом. Тем не менее эту "мутную историю с якобы отравлением Навального" могут использовать некоторые страны для развязывания новой антироссийской кампании", и это настораживает заключил Шульгин.