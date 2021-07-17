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Постпред РФ заявил, что ОЗХО держит "дымовую завесу" вокруг дела Навального

Александр Шульгин отметил, что в ходе заседания 6 июня российская делегация потребовала от секретариата ОЗХО объяснений, но он не отреагировал, отвечать пришлось постпреду Германии.

16 июля, 21:30
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Отсутствие реакции Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на несостыковки в докладе по делу блогера Алексея Навального настораживает Москву, но не удивляет. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Приходится констатировать, что технический секретариат установил и до сих пор поддерживает густую дымовую завесу вокруг этого дела с так называемым отравлением Навального", — сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".

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Постпред добавил, что в ходе заседания 6 июня российская делегация потребовала от секретариата объяснений, но он не отреагировал, отвечать пришлось постпреду Германии, которая объяснила несостыковки технической ошибкой.

"<Она> корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены коррективы", — отметил Шульгин.

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По словам дипломата, техсекретариат "держит артистическую паузу, словно воды в рот набрали", и "играет в молчанку". Однако эта ситуация не удивляет Москву, так как такое уже было в прошлом. Тем не менее эту "мутную историю с якобы отравлением Навального" могут использовать некоторые страны для развязывания новой антироссийской кампании", и это настораживает заключил Шульгин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала развал версии с "отравлением Навального" после доклада ОЗХО. Больше всего дипломата повеселило то, что секретариат организации по просьбе Германии направил группу для "оказания технической помощи" блогеру 20 августа.

Напомним, Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Сейчас блогер находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда он проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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