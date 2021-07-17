Хирург объяснил, как коронавирус влияет на сердце в жару

Как влияет коронавирусная инфекция на сердечно-сосудистую систему в жаркую погоду, рассказал руководитель Центра эндоваскулярной хирургии клинической больницы № 1 Сергей Волков. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" медик отметил, что в первую очередь ковид поражает лёгкие.

"Но вирус — это инфекционное заболевание, которое создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если у человека уже есть предпосылки к сердечно-сосудистым заболеваниям или же имеются хронические заболевания в виде поражения сосудов, то на фоне вируса сердце и сосуды испытывают дополнительную нагрузку, работая на максимальных оборотах. На фоне высокой температуры сердце испытывает перегрузки", — подчеркнул Волков.

Доктор уточнил, что жара отрицательно влияет на сердце, заставляя его работать с удвоенной мощностью. Хирург посоветовал всем у кого имеются хронические заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые, не пропускать приём лекарственных препаратов, и продолжать лечение в прежнем режиме даже в условиях пандемии и жары.

Также Волков призвал обратиться к врачу в том случае, если человек начинает чувствовать своё сердцебиение или же ощущает, что сердце стало работать иначе. Единственное, что можно сделать без медицинской консультации — пить больше жидкости, не менее трёх литров в день, заключил хирург.