Политолог назвала более точной новую методику опросов ВЦИОМа в преддверии выборов в Госдуму

Политолог Анна Фёдорова в преддверии сентябрьских выборов оценила новую методику опросов ВЦИОМа. В беседе с Лайфом эксперт отметила, что она более точная и позволяет адекватно оценить предпочтение избирателей. Фёдорова напомнила, что в политической культуре России личностный фактор важнее, чем партийный бренд.

Ранее ВЦИОМ параллельно провёл два опроса — телефонный и поквартирный. В ходе последнего респондентам впервые предъявлялся не только список партий, но и перечень лидеров от каждой политсилы. "Единая Россия" заняла первое место с результатом 40%.

"Из этого можно сделать вывод, что достаточно удачное решение приняла "Единая Россия", когда формировала свою первую пятёрку <...> напомню, до выборов ещё два месяца, а людей, которые собираются голосовать за "Единую Россию", — более 40%, — подчеркнула политолог.

По словам собеседницы Лайфа, это свидетельствует о том, что первая пятёрка выбрана удачно.

Фёдорова добавила, что во ВЦИОМе работают прекрасные социологи и в достоверности итогов исследования нет оснований сомневаться.

"Я думаю, что ближе к выборам мы увидим ещё один шаг роста ("Единой России". — Прим. Лайфа). Подчёркиваю, что до выборов ещё два месяца, основная агитационная кампания ещё впереди", — напомнила эксперт.

В заключение Фёдорова отметила, что на середину июля результат "Единой России" является хорошим и высоким, значительно выше, чем предполагали скептики.

Ранее президент России Владимир Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.

