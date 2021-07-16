НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Правительство одобрило переговоры о продаже российских ракетных двигателей РД-181М в США

Американцы хотят использовать российскую разработку в ракете-носителе Antares, с помощью которой на МКС доставляются грузы и запускаются различные аппараты.

16 июля, 20:01
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М в США. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Двигатели РД-181М производит НПО "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко (входит в "Роскосмос"). В США интерес к ним проявила компания Orbital Sciences LLC. Американцы хотят использовать двигатель в ракете-носителе Antares, с помощью которой на МКС доставляются грузы, а также запускаются научно-исследовательские и коммерческие космические аппараты.

С Россией надёжнее: Японский миллиардер устал ждать Starship Маска и обратился в "Роскосмос"

С Россией надёжнее: Японский миллиардер устал ждать Starship Маска и обратился в "Роскосмос"

В распоряжении отмечается, что контракт можно заключить в случае, если удастся урегулировать вопросы, связанные с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, а также если американская сторона гарантирует, что ракеты с РД-181М не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

Двигатель РД-181 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного генераторного газа. Он функционирует на керосине, в качестве окислителя применяется жидкий кислород. Сертификация двигателя была завершена в мае 2015 года.

"Роскосмос" заказал разработку парашютов для возвращаемых ступеней

"Роскосмос" заказал разработку парашютов для возвращаемых ступеней

Ранее Россия поставляла в США два двигателя — РД-180 и РД-181.

Ранее сообщалось, что запуск модуля "Наука" к МКС перенесён на 21 июля. Он займёт место модуля "Пирс", который по плану будет затоплен 23 июля в несудоходном районе Тихого океана.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

С Россией надёжнее: Японский миллиардер устал ждать Starship Маска и обратился в "Роскосмос"

13 июля, 21:40

Virgin Galactic разыгрывает два билета на рейс в космос

14 июля, 23:52

УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

сегодня в 21:00

Федун предложил экс-наставника "Спартака" Тедеско на пост главного тренера сборной России

сегодня в 20:44

Политолог назвала более точной новую методику опросов ВЦИОМа в преддверии выборов в Госдуму

сегодня в 20:30

Новости партнеров

Layer 1