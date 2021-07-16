Правительство одобрило переговоры о продаже российских ракетных двигателей РД-181М в США

Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М в США. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Двигатели РД-181М производит НПО "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко (входит в "Роскосмос"). В США интерес к ним проявила компания Orbital Sciences LLC. Американцы хотят использовать двигатель в ракете-носителе Antares, с помощью которой на МКС доставляются грузы, а также запускаются научно-исследовательские и коммерческие космические аппараты.

В распоряжении отмечается, что контракт можно заключить в случае, если удастся урегулировать вопросы, связанные с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, а также если американская сторона гарантирует, что ракеты с РД-181М не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

Двигатель РД-181 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного генераторного газа. Он функционирует на керосине, в качестве окислителя применяется жидкий кислород. Сертификация двигателя была завершена в мае 2015 года.

Ранее Россия поставляла в США два двигателя — РД-180 и РД-181.