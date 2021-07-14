Как тебе такое, Илон Маск? Японский миллиардер устал ждать Starship и собрался в космос на "Союзе" Предприниматель уже похвастался фотографиями из Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. 13 июля, 21:40 Фото © Instagram/ yusaku2020

Кто этот японец

Это панк-группа под названием Switch Style. В 90-е была довольно известной, по крайней мере в Японии. Ударника зовут Юсаку Маэдзава. Это и есть наш герой. Фанат американской культуры. Основанная им музыкальная банда давно распалась, и лишь никнейм в соцсетях напоминает о том, что бывших панков не бывает: yousuck2020. Намёк на перенос летней Олимпиады в Токио.

С виду бесшабашный барабанщик оказался человеком очень целеустремлённым и деловым: сначала основал фирму с мотивирующим названием Start Today, продавал американские компакт-диски и пластинки, а потом переключился на торговлю одеждой. С этого и начался взлёт. А границ стратосферы он достиг благодаря Интернету: создал онлайн-магазин Zozotown.

Теперь Zozo — всемирно известный бренд, Юсаку 45 лет, и он в списке богатейших людей Японии. Его состояние оценивается почти в два миллиарда долларов. И он регулярно устраивает аттракционы неслыханной щедрости. Именно его пост в "Твиттере" в январе 2019 года стал самым "ретвитным" твитом всех времён и народов: он там пообещал поровну поделить 100 миллионов йен (это более 900 тысяч долларов) между ровно сотней случайно выбранных людей, которые подпишутся на него и поделятся этим твитом. Поделилось более четырёх миллионов человек.

https://twitter.com/yousuck2020/status/1081544630754103296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1081544630754103296%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-asia-46779139

Как миллиардер захотел в космос

Это ещё одна великолепная пиар-акция. Юсаку Маэдзава — давний поклонник известного американского художника Жана-Мишеля Баскии и вообще ценитель искусства, в особенности современной живописи. За эту безымянную работу он заплатил на аукционе Sotheby’s 110 миллионов долларов. Позже миллиардер признался, что именно произведения Баскии (кстати, ученика Энди Уорхола) вдохновили его на полёт в космос.

— Однажды, когда я смотрел на одну из его картин, я подумал: что, если бы Баския полетел в космос, увидел Луну вблизи и Землю в иллюминаторе? Какие удивительные произведения искусства он мог бы создать! При одной мысли об этом у меня сейчас колотится сердце, — сказал он осенью 2018 года на презентации проекта DearMoon Илона Маска.

Тогда основатель SpaceX объявил японского миллиардера первым участником лунной туристической миссии. Проект DearMoon предусматривает шестидневный полёт по траектории знаменитой миссии "Аполлон-13": до Луны, облёт вокруг Луны — и назад. Без прилунения, без выхода на орбиту.

Изначально предполагалось, что полетит корабль Dragon 2 на ракете Falcon Heavy, но потом в SpaceX передумали запускать в космос "Тяжёлого сокола" и переключились на Starship, тогда он ещё назывался BFR — Big Falcon Rocket. А поскольку на этом корабле гораздо больше "посадочных мест", это обеспечило щедрому Маэдзаве простор для расточительства и фантазий на тему творчества: он купил ещё восемь билетов на Starship и пообещал раздать их людям творческих профессий, которых выберет из списка всех желающих.

Как клиент Маска стал клиентом "Роскосмоса"

Очень просто: взял и обратился. Старт миссии DearMoon намечен на 2023 год. Но Starship — всё ещё на этапе испытаний. Никто не берётся гарантировать, что их удастся завершить за ближайшие два года. А когда есть мечта и деньги, то человек не может просто ждать, пребывая в неизвестности.

Can’t express well this feeling of when wearing a Spacesuit. The feeling of great excitement and relief.

1/3 of my training in Russia is over. Will continue to work hard for launch on Dec 8th!#spacesuit #soyuz pic.twitter.com/FwD4ztqfkw — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) July 11, 2021

— Не могу выразить чувство, которое испытываю, когда надеваю скафандр. Чувство огромного воодушевления и облегчения. Одна треть моих тренировок в России завершена. Буду продолжать упорно работать и готовиться к старту 8 декабря! — поделился Маэдзава недавно в "Твиттере".

В мае 2021 года стало известно, что миллиардер собирается отправиться на Международную космическую станцию вместе со своим другом, продюсером Йозо Хирано. На 12 дней. Первый этап тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина продлился около месяца. Японцы изучали системы корабля "Союз-МС" и российского сегмента МКС. С сентября начнутся тренировки по медико-биологической части, на выживание и комплексные экзаменационные проверки.

Командиром экипажа назначен космонавт Александр Мисуркин. Он уже показал логотип будущей экспедиции. По его словам, это совместная работа дизайнера Алексея Тарапаты и команды Маэдзавы.

Эмблема миссии к МКС, в которой примут участие космические туристы из Японии. Фото © Космонавт Александр Мисуркин (vk.com)

Безусловно, все договорённости творческого миллиардера с Маском остались в силе, он по-прежнему намерен отправиться к Луне. Просто в ожидании этого момента решил посмотреть на Землю из иллюминатора с помощью страны, которая уже много лет успешно возит космических туристов.

Авторы Адель Романенкова