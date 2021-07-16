Звуковое шоу "Поющие мосты" возобновится в Петербурге с 17 июля
Произведения классической музыки будут звучать над Невой до 20 сентября.
Фото © Pixabay
Звуковое шоу "Поющие мосты" возобновится в Санкт-Петербурге с 17 июля, об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Во время шоу Дворцовый мост будут разводить под симфоническую музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева. Акция стартует в 1:10 и продолжается от пяти до 20 минут. Произведения классической музыки будут звучать над Невой до 20 сентября
"В этом году петербуржцев ждет специальная тематическая программа к Дню Военно-морского флота, особый плейлист к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, джазовый плейлист к Дню Довлатова", — рассказал главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.
Также все зрители мероприятия получат программы с произведениями и анонсами, как в настоящей филармонии.
Отмечается, что шоу проходит при содействии Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
А совсем скоро в Петербурге пройдёт другое популярное мероприятие — Главный военно-морской парад. Лайф писал, что список его гостей сократили из-за ковидных ограничений. Парад состоится 25 июля.
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