Звуковое шоу "Поющие мосты" возобновится в Петербурге с 17 июля

Звуковое шоу "Поющие мосты" возобновится в Санкт-Петербурге с 17 июля, об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Во время шоу Дворцовый мост будут разводить под симфоническую музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева. Акция стартует в 1:10 и продолжается от пяти до 20 минут. Произведения классической музыки будут звучать над Невой до 20 сентября

"В этом году петербуржцев ждет специальная тематическая программа к Дню Военно-морского флота, особый плейлист к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, джазовый плейлист к Дню Довлатова", — рассказал главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

Также все зрители мероприятия получат программы с произведениями и анонсами, как в настоящей филармонии.

Отмечается, что шоу проходит при содействии Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.