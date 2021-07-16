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Звуковое шоу "Поющие мосты" возобновится в Петербурге с 17 июля

Произведения классической музыки будут звучать над Невой до 20 сентября.

16 июля, 19:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Звуковое шоу "Поющие мосты" возобновится в Санкт-Петербурге с 17 июля, об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Во время шоу Дворцовый мост будут разводить под симфоническую музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева. Акция стартует в 1:10 и продолжается от пяти до 20 минут. Произведения классической музыки будут звучать над Невой до 20 сентября

"В этом году петербуржцев ждет специальная тематическая программа к Дню Военно-морского флота, особый плейлист к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, джазовый плейлист к Дню Довлатова", — рассказал главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

В Петербурге могут ограничить въезд на самую "пьяную" улицу по примеру Патриарших в Москве

В Петербурге могут ограничить въезд на самую "пьяную" улицу по примеру Патриарших в Москве

Также все зрители мероприятия получат программы с произведениями и анонсами, как в настоящей филармонии.

Отмечается, что шоу проходит при содействии Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

А совсем скоро в Петербурге пройдёт другое популярное мероприятие — Главный военно-морской парад. Лайф писал, что список его гостей сократили из-за ковидных ограничений. Парад состоится 25 июля.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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