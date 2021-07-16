Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряжённую

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал напряжённой текущую ситуацию с коронавирусом в России, темпы распространения инфекции замедлились, но прирост сохраняется, отметил он.

"Ситуация, конечно же, крайне напряжённая. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это всё равно прирост заболевших", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Минздрава добавил, что 18% коек в России сейчас не задействованы, но остаются в резерве для пациентов с ковидом.

Ранее Мурашко назвал пять регионов, где ситуация с CoViD-19 наиболее сложная. К ним министр отнёс ХМАО, Адыгею, Астраханскую область, Красноярский и Алтайский края. Также министр рассказал о миллионе вакцинирующихся от ковида россиян в пиковые дни. По его словам, в пору высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесённого заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешённые в России препараты, напомнил он.