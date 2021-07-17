Из Москвы-реки выловили человеческую руку

16 июля около восьми часов вечера полиция выловила из Москвы-реки около Андреевского моста человеческую руку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Кому принадлежит конечность, пока не известно, сейчас это устанавливают правоохранители. Назначена медицинская экспертиза.