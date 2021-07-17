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Из Москвы-реки выловили человеческую руку

Правоохранители устанавливают, кому принадлежала найденная конечность, а также ведут поиски остальных частей тела.

16 июля, 21:43
<p>Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева</p>

Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

16 июля около восьми часов вечера полиция выловила из Москвы-реки около Андреевского моста человеческую руку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

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Кому принадлежит конечность, пока не известно, сейчас это устанавливают правоохранители. Назначена медицинская экспертиза.

Ранее Лайф рассказывал, что тело 27-летней мамы из Новосибирска, которая пропала на мосту, обнаружили в реке спустя неделю. Женщину несколько дней искали спасатели и волонтёры, встревожившись, когда удалось обнаружить её сумочку с телефоном и документами.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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