Тело 27-летней мамы из Новосибирска, которая пропала на мосту, обнаружили в реке спустя неделю

В Новосибирске семь дней родные и близкие 27-летней Анастасии Ладыгиной надеялись, что она вернётся домой живой и невредимой. 7 июля девушка ушла из дома на прогулку и пропала в районе Октябрьского моста. Семья молодой мамы забрала её четырёхлетнего сына к себе и связалась с поисково-спасательным отрядом "Лиза алерт", попросив о помощи.

Фото © ВКонтакте / Анастасия Ладыгина

Целую неделю Анастасию искали спасатели и волонтёры, изучая местность и раздавая листовки. На них были фото девушки, её отличительные черты — татуировки на руках — и то, во что она была одета (голубые джинсы и джинсовая куртка, чёрная футболка и розовые кеды). Поиски начали с удвоенной силой, когда на мосту обнаружили сумочку Насти с её телефоном и документами.

Фото © ВКонтакте / Анастасия Ладыгина

Позже выяснилось, что девушка некоторое время назад начала пропадать из дома. Но до этого она всегда возвращалась. Из-за её привычки исчезать муж ушёл от неё полтора года назад, а мать Насти не заметила каких-либо причин, которые сподвигли бы её дочь сбежать, пишут "Новости Новосибирска".

Фото © ВКонтакте / Анастасия Ладыгина

Она раньше уходила. Это и стало причиной расставания. Когда мы ещё жили втроём, но у нас уже были холодные отношения, она пропала на полтора дня. Уехала на работу. Я посреди ночи проснулся — её нет, телефон недоступен. Я места себе не находил. Потом выяснилось, что она просто решила пропасть. Потом сама вернулась Муж Анастасии Ладыгиной

Фото © ВКонтакте / Анастасия Ладыгина