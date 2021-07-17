Силуанов назвал рейтинг S&P по РФ подтверждением правильной экономической политики

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ-/А-3 со "стабильным" прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в национальной валюте подтверждены на уровне BBB/A-2. Прогноз по долгосрочным рейтингам стабильный, отметили в S&P. Там добавили, что уровень внутреннего и внешнего долга России сможет компенсировать риски для финансовой или бюджетной стабильности, связанные с последствиями возможных санкций и пандемии коронавируса.

При этом аналитики считают, что давление на рейтинг может значительно увеличиться, если санкции серьёзно ужесточат. В таком случае эксперты прогнозируют отток повышения рисков для финансовой стабильности и отток капитала из России. Кроме того, в S&P не исключают негативного рейтингового действия при существенном ухудшении государственного баланса.

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал решение агентства, отметив, что оно говорит о правильной экономической политике. По словам главы Минфина, показательно, что S&P повысило свой прогноз относительно роста российской экономики в этом году до 3,7% годовых.

"По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платёжного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", — подчеркнул Силуанов.