Характеристики британского танка Challenger 2 рассекретили на форуме компьютерной игры
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что эта информация является секретной.
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Один из геймеров опубликовал онлайн-выдержки из военного пособия с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы повысить точность дизайна в компьютерной игре War Thunder, сообщает портал UK Defence Journal.
Как отмечается, на выдержках из документа была зачёркнута отметка секретности "для ограниченного пользования" и стояла печать, подтверждающая то, что документ не засекречен. Помимо этого некоторые части текста были затемнены.
Однако разработчики игры пояснили, что отправили документ на проверку в Министерство обороны Великобритании и получили письменное подтверждение, что эта информация по-прежнему секретна.
Ранее в Великобритании сообщили, что секретные документы о проходе эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке.
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