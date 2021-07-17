Характеристики британского танка Challenger 2 рассекретили на форуме компьютерной игры

Один из геймеров опубликовал онлайн-выдержки из военного пособия с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы повысить точность дизайна в компьютерной игре War Thunder, сообщает портал UK Defence Journal.

Как отмечается, на выдержках из документа была зачёркнута отметка секретности "для ограниченного пользования" и стояла печать, подтверждающая то, что документ не засекречен. Помимо этого некоторые части текста были затемнены.

Однако разработчики игры пояснили, что отправили документ на проверку в Министерство обороны Великобритании и получили письменное подтверждение, что эта информация по-прежнему секретна.