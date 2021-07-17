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Россия сократила вложения в ценные бумаги США до 3,8 млрд долларов

Крупнейшим держателем американских ценных бумаг является Япония — 1,26 триллиона долларов. На втором месте Китай — 1,07 триллиона.

16 июля, 23:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В мае 2021 года Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США до 3,805 миллиарда долларов. В апреле данная сумма составляла 3,957 миллиарда.

Как сообщается на сайте американского Минфина, доля краткосрочных облигаций в мае составила 3,5 миллиарда долларов, на долгосрочные пришлось 305 миллионов.

Крупнейшим держателем ценных бумаг США является Япония — 1,26 триллиона долларов. На втором месте Китай — 1,07 триллиона.

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Напомним, РФ начала резкое сокращение вложений в американские ценные бумаги весной 2018 года. Тогда они составляли 96 миллиардов долларов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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