НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Управляющие компании в России предложили обязать публиковать доходы

Эксперты отмечают, что многие УК находятся не в лучшем финансовом положении, поэтому и не размещают эту информацию в открытом доступе.

16 июля, 23:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Управляющие компании (УК) в России могут обязать публиковать данные о доходах на своих сайтах. С такой инициативой выступили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), сообщает газета "Известия".

Отмечается, что, по данным на осень 2020 года, данные о доходах и расходах не раскрывали 45% российских компаний. В марте 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою проконтролировать ситуацию, однако 41% предприятий по-прежнему не публикует эти сведения.

В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ЖКХ

В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ЖКХ

В настоящее время управляющие компании, коих всего в России более 18 тысяч, обязаны размещать информацию о своей деятельности в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Часть из них делает это, но ни одна компания не раскрывает данные о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (РСО).

"С одной стороны, УК есть что скрывать, с другой — работа ГИС ЖКХ до сих пор не налажена, поэтому проблему нужно решать кардинальным способом: данные о доходах и расходах следует публиковать на сайтах компаний или рассылать их по электронной почте", — отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павел Склянчук.

Проблема в душе: Когда замена ванны может обернуться неприятностями с коммунальщиками

Проблема в душе: Когда замена ванны может обернуться неприятностями с коммунальщиками

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова добавила, что многие УК находятся не в лучшем финансовом положении, поэтому и не публикуют данные. Также она считает, что работа ГИС ЖКХ, запущенной в 2016 году, до сих пор остаётся неудовлетворительной. И это также является одной из причин, почему управляющие компании не размещают там сведения о своей деятельности.

Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев подчеркнул, что в первую очередь данная информация нужна собственникам, чтобы понять, достаточно ли средств они платят для выполнения работ в течение года. При этом, по его мнению, одной публикации данных о финансовой деятельности недостаточно, нужно ещё детализировать условия договора управления домом и годовой план, а также совершенствовать ГИС ЖКХ, упростить работу с системой для самих УК, чтобы они не несли больших трудозатрат на заполнение необходимой информации.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 июля в России поднялись тарифы на коммунальные услуги.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Проблема в душе: Когда замена ванны может обернуться неприятностями с коммунальщиками

11 июля, 21:40

Долги из ниоткуда: УК стали доначислять несуществующие задолженности за ЖКУ

20 мая, 21:40

Россия сократила вложения в ценные бумаги США до 3,8 млрд долларов

вчера в 23:53

Глава "Нафтогаза" заявил, что Меркель поменяла своё мнение по "Северному потоку – 2"

вчера в 23:43

В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу

вчера в 23:03

Новости партнеров

Layer 1