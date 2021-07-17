Управляющие компании в России предложили обязать публиковать доходы

Управляющие компании (УК) в России могут обязать публиковать данные о доходах на своих сайтах. С такой инициативой выступили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), сообщает газета "Известия".

Отмечается, что, по данным на осень 2020 года, данные о доходах и расходах не раскрывали 45% российских компаний. В марте 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою проконтролировать ситуацию, однако 41% предприятий по-прежнему не публикует эти сведения.

В настоящее время управляющие компании, коих всего в России более 18 тысяч, обязаны размещать информацию о своей деятельности в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Часть из них делает это, но ни одна компания не раскрывает данные о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (РСО).

"С одной стороны, УК есть что скрывать, с другой — работа ГИС ЖКХ до сих пор не налажена, поэтому проблему нужно решать кардинальным способом: данные о доходах и расходах следует публиковать на сайтах компаний или рассылать их по электронной почте", — отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павел Склянчук.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова добавила, что многие УК находятся не в лучшем финансовом положении, поэтому и не публикуют данные. Также она считает, что работа ГИС ЖКХ, запущенной в 2016 году, до сих пор остаётся неудовлетворительной. И это также является одной из причин, почему управляющие компании не размещают там сведения о своей деятельности.

Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев подчеркнул, что в первую очередь данная информация нужна собственникам, чтобы понять, достаточно ли средств они платят для выполнения работ в течение года. При этом, по его мнению, одной публикации данных о финансовой деятельности недостаточно, нужно ещё детализировать условия договора управления домом и годовой план, а также совершенствовать ГИС ЖКХ, упростить работу с системой для самих УК, чтобы они не несли больших трудозатрат на заполнение необходимой информации.