Один человек погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на Кутузовском проспекте около дома № 76 произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

"По предварительным данным, виновник аварии выехал на встречную сторону движения. От полученных травм он скончался на месте происшествия", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По информации Лайфа, в аварии также пострадало два человека. Очевидцы сообщают, что виновник ДТП находился в автомобиле каршеринга.

После аварии перекрыли одну полосу в центр и четыре — в область. На месте работают правоохранительные органы. Не исключено, что виновник ДТП мог уснуть за рулём.