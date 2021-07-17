"Мотор улетел": Один человек погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В Госавтоинспекции не исключили, что виновник аварии мог уснуть за рулём.
В Москве на Кутузовском проспекте около дома № 76 произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, виновник аварии выехал на встречную сторону движения. От полученных травм он скончался на месте происшествия", — говорится в телеграм-канале ведомства.
По информации Лайфа, в аварии также пострадало два человека. Очевидцы сообщают, что виновник ДТП находился в автомобиле каршеринга.
После аварии перекрыли одну полосу в центр и четыре — в область. На месте работают правоохранительные органы. Не исключено, что виновник ДТП мог уснуть за рулём.
Ранее в Москве после травм, полученных в ДТП, скончался миллионер Люк Коннер.
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