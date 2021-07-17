В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу

После переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель пресс-секретарь лидера Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров указал на отсутствие конкретики со стороны США и ФРГ в вопросе поддержки независимости Незалежной и транспортировки газа через её территорию. Релиз опубликован на сайте офиса Зеленского.

При этом Никифоров поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку "территориальной целостности" Украины, за участие в вопросе продолжения транзита газа, а также за содействие в том, чтобы Россия не могла "использовать "Северный поток – 2" как оружие".

"Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", — пожаловался пресс-секретарь.

Никифоров также заявил, что Зеленский надеется на верность "самой мощной страны мира и самой мощной страны Европы" своим декларациям, в которых они пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдёт".

"И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", — заключил Никифоров.

Ранее Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.