Глава "Нафтогаза" заявил, что Меркель поменяла своё мнение по "Северному потоку – 2"
По словам руководителя компании, немецкий канцлер увидела в газопроводе "реальные угрозы для безопасности Украины".
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что канцлер Германии Ангела Меркель поменяла свою позицию относительно газопровода "Северный поток – 2".
"Мне кажется, что много в чём мы смогли переубедить госпожу Меркель, она даже изменила много в чём свою точку зрения на этот проект", — сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".
По словам главы "Нафтогаза", немецкий канцлер "увидела реальные угрозы для безопасности Украины". Витренко добавил, что предложение Меркель о продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет является "лёгким решением", которое также несёт "опасность для Киева".
"Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощённые решения", — сказал руководитель "Нафтогаза".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал гарантий для Незалежной по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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