Глава "Нафтогаза" заявил, что Меркель поменяла своё мнение по "Северному потоку – 2"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что канцлер Германии Ангела Меркель поменяла свою позицию относительно газопровода "Северный поток – 2".

"Мне кажется, что много в чём мы смогли переубедить госпожу Меркель, она даже изменила много в чём свою точку зрения на этот проект", — сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы "Нафтогаза", немецкий канцлер "увидела реальные угрозы для безопасности Украины". Витренко добавил, что предложение Меркель о продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет является "лёгким решением", которое также несёт "опасность для Киева".

"Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощённые решения", — сказал руководитель "Нафтогаза".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал гарантий для Незалежной по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.