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Турецким отелям грозит штраф и закрытие за шведский стол

Несколько гостиниц уже подверглись такому наказанию, сообщили в Федерации отельеров страны.

17 июля, 00:25
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Отелям Турции, которые во время пандемии перешли на обслуживание в формате шведского стола, грозит штраф или даже закрытие. Об этом сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"В случае если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто", — приводит его слова РИА "Новости".

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Чорабатыр добавил, что уже несколько таких отелей сначала были оштрафованы, а потом закрыты. В целом же, отметил он, изменений в сертификации безопасного туризма нет.

Напомним, Россия с 12 июля увеличила количество городов, из которых возобновляется авиасообщение с Турцией. Улететь на отдых теперь можно из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Авиасообщение с Турцией РФ восстановила 22 июня.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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