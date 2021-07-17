Турецким отелям грозит штраф и закрытие за шведский стол
Несколько гостиниц уже подверглись такому наказанию, сообщили в Федерации отельеров страны.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Отелям Турции, которые во время пандемии перешли на обслуживание в формате шведского стола, грозит штраф или даже закрытие. Об этом сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
"В случае если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто", — приводит его слова РИА "Новости".
Чорабатыр добавил, что уже несколько таких отелей сначала были оштрафованы, а потом закрыты. В целом же, отметил он, изменений в сертификации безопасного туризма нет.
Напомним, Россия с 12 июля увеличила количество городов, из которых возобновляется авиасообщение с Турцией. Улететь на отдых теперь можно из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Авиасообщение с Турцией РФ восстановила 22 июня.
Комментариев: 0