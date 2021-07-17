Турецким отелям грозит штраф и закрытие за шведский стол

Отелям Турции, которые во время пандемии перешли на обслуживание в формате шведского стола, грозит штраф или даже закрытие. Об этом сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"В случае если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто", — приводит его слова РИА "Новости".