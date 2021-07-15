Особенности регионального обмана: Как туристы теряют деньги в разных странах Появились новые схемы обмана туристов. Какие подводные камни ждут путешественников в разных странах и на что обращать внимание, чтобы не потерять деньги и нервы в отпуске? 14 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Краснодарский край и Крым

Многие едут в Крым на машинах. Отсюда появилось много жалоб на лжепарковщиков. В некоторых районах Крыма, особенно в районе популярных достопримечательностей, можно встретить самозванцев. Они берут деньги за парковку, хотя на самом деле она бесплатна. Известны случаи, когда лжепарковщики даже выдавали поддельные талоны об оплате.

В Краснодарском крае тоже обманывают туристов. Там много жалоб на пляжный сервис. Так, в Анапе можно встретить тату-мастеров, которые предлагают сделать ребёнку временный узор. Сначала речь идёт о небольшой сумме — порядка 200–600 рублей. Ребёнок хочет тату, родители не прочь потратить небольшую сумму. И тут их ждёт неприятный сюрприз. После нанесения узора выясняется, что мастер назвал стоимость за один квадратный сантиметр.

Турция

Главная проблема отдыха в Турции — это неопределённость с отелем. Чем ниже цена, тем с большими сложностями могут столкнуться туристы.

Самая распространённая схема обмана — это замена номера. Туристы смотрят красивые фото роскошного отеля, приезжают. Всё так, только номеров свободных нет, а для них предусмотрена комната у бассейна с огромной влажностью, без окон или номер на первом этаже рядом со столовой или дорожкой, по которой на пляж ходят все посетители отеля.

Бывает, что за дополнительную плату проблема решается сразу и людей заселяют в "только что освободившийся" номер. А бывает, что сражаться за место в нормальной части отеля приходится несколько дней. Кто-то так и проводит отпуск "на выселках".

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, можно снять апартаменты. Там у хозяина не будет вариантов для махинаций с номерами. Второй вариант — читать все отзывы про конкретный отель, но именно в этом году. Дело в том, что в Турции часть отелей сдаётся перед началом сезона. Соответственно, у одной и той же гостиницы в одном году может быть один арендатор, а в другом — другой. А уж проводить махинации с номерами или нет, каждый решает самостоятельно. Поэтому хорошие отзывы за прошлый год не гарантируют отличный отдых и в этом.

Египет

Схем обмана туристов в Египте очень много. Среди основных можно назвать торговлю на базарах и в торговых лавках. Цену там писать не принято. Её называет продавец. Обычно на своё усмотрение и в несколько раз выше настоящей. Размер прибавки зависит от того, насколько турист заинтересовался товаром. Поэтому приходится торговаться.

Ещё одна схема связана с покупкой экскурсий. Известны случаи, когда продавались билеты на несуществующие поездки. Не говоря уже о завышенных ценах.

Абхазия

Здесь главные схемы обмана связаны с обсчётом, в том числе в ресторанах. Нужно всегда проверять чек. Иначе и ценник может оказаться выше, чем в меню, и количество блюд увеличиться.

Например, вместо двух бокалов вина могут посчитать целую бутылку, добавить ко всему ещё позицию из меню, которую человек не заказывал. Вместо двух блюд можно легко заплатить за три.

Универсальные схемы обмана

Кроме того, появились случаи обмана туристов с помощью фейковых сайтов для бронирования жилья. Они актуальны вне зависимости от того, в какой стране планируется снять отель.

Злоумышленники регистрируют несуществующий отель на платформах бронирования и сразу же начинают принимать заявки. При подтверждении бронирования туристам присылают ссылку на поддельную страницу. Она похожа на сайт бронирования, но там находится платёжная форма. Жертва вводит данные своей банковской карты, после чего деньги уходят на счета мошенников. Проще говоря, человек просто переводит деньги другому лицу.

Чтобы обезопасить себя, не стоит общаться на финансовые темы с представителями отелей и апартаментов в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Лучше проводить всё общение напрямую на сайте бронирования. Пользоваться лучше крупными агрегаторами. Идеальный вариант — оплачивать номер по факту заезда. И, конечно, нелишним будет прочитать отзывы об отеле или апартаментах на сторонних ресурсах.

Ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин перечислил ещё несколько схем обмана. Так, одна из самых популярных уловок при продаже туристических путёвок построена на желании сэкономить. Клиенту предлагают тур на 10–15% дешевле, чем у конкурентов. Он радостно оплачивает путёвку, только перед самым выездом выясняется, что бронь аннулирована. Клиент в расстроенных чувствах, отдых срывается. Но заботливое турагентство предлагает ему другую путёвку, значительно ниже по стоимости и хуже по параметрам. Например, вместо пятизвёздного отеля будет трехзвёздный.

Но о том, что она дешевле, знает только само недобросовестное турагентство. У клиента нет уже ни времени, ни желания проверять информацию. Он согласен на любой вариант, лишь бы не остаться без отпуска. В этом случае посредник не будет даже пытаться оплачивать путёвку в соответствии с пожеланиями клиента, потому что цена там априори выше. Он сделает вид, что оплатил, а за день до выезда поставит клиента перед фактом.

Ещё один вариант — вы покупаете путёвку по заниженной стоимости, вносите деньги, а в результате оказывается, что ваш отдых не оплачен, а турагентства больше не существует.

Как не попасть на удочку злоумышленников. Советы юристов

Чтобы не попасть в неприятные ситуации, отметил Павел Уткин, не стоит гнаться за самой низкой ценой. Надо отдавать себе отчёт в том, что туроператоры дают всем примерно одну и ту же цену, разница в комиссии будет минимальна. Она никак не может составить 10–15%. Иначе турагентства просто будут работать себе в убыток.

Юрист рекомендует пользоваться услугами крупных, проверенных компаний и всегда заключать договор, внимательно читая его условия. Только тогда в случае возникновения конфликтных ситуаций можно рассчитывать на защиту своих прав.

— Если туриста пытаются заселить не в тот номер, который он бронировал, то необходимо действовать по следующему алгоритму. Во-первых, взять в самой гостинице документ, подтверждающий стоимость проживания в номере, а также его характеристики и звёздность. Дополнительно можно сделать фото и видео. Во-вторых, по возвращении в Россию необходимо обратиться с претензией к туроператору, сославшись на ст. 10 ФЗ "Об основах туристской деятельности" в течение 20 дней с момента окончания действия договора. В претензии можно потребовать компенсации разницы в стоимости проживания, а также заявить требование о компенсации морального вреда. В случае отказа или игнорирования требований необходимо обращаться в суд, — рассказал юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин.

Если речь идёт не об организованном туризме, а о простом заселении в гостиницу, но произошло то же самое, то необходимо предъявлять требования к агенту или агрегатору, предоставившему неверную информацию об услуге. Сергей Болотин здесь ссылается на статьи 10 и 12 закона "О защите прав потребителей".

Требования, в сущности, точно такие же — возмещение убытков и компенсация морального вреда. Если же агрегатор или агент скрываются или у покупателя нет данных о них, то остаётся обращаться в правоохранительные органы за помощью, чтобы установить местонахождение этой организации.

Авторы Нина Важдаева