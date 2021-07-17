Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2021, 04:17

Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме

Виктор Бут. Фото © Wikipedia

Виктор Бут. Фото © Wikipedia

В Посольстве РФ отметили, что продолжат отстаивать права и защищать интересы россиянина.

Российские дипломаты посетили содержащегося в американской тюрьме Виктора Бута. Об этом сообщается на странице Посольства РФ в "Фейсбуке".

"В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили росгражданина В.А. Бута в тюрьме Мэрион штата Иллинойс. Поддержали россиянина", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что заверили Бута и в дальнейшем отстаивании его прав и защите интересов.

Отбывающему наказание в США российскому лётчику Ярошенко назначили лечение
Отбывающему наказание в США российскому лётчику Ярошенко назначили лечение

"Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", — заключили в дипмиссии.

Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012 году он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Виктор Бут
  • США
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar