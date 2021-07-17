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Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме

В Посольстве РФ отметили, что продолжат отстаивать права и защищать интересы россиянина.

17 июля, 01:17
<p>Виктор Бут. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Viktor_Bout.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Виктор Бут. Фото © Wikipedia

Российские дипломаты посетили содержащегося в американской тюрьме Виктора Бута. Об этом сообщается на странице Посольства РФ в "Фейсбуке".

"В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили росгражданина В.А. Бута в тюрьме Мэрион штата Иллинойс. Поддержали россиянина", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что заверили Бута и в дальнейшем отстаивании его прав и защите интересов.

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"Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", — заключили в дипмиссии.

Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010 году экстрадировали в США. В 2012 году он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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