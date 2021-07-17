Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме

В посольстве добавили, что заверили Бута и в дальнейшем отстаивании его прав и защите интересов.

Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010 году экстрадировали в США. В 2012 году он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.