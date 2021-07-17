Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме

В Посольстве РФ отметили, что продолжат отстаивать права и защищать интересы россиянина.

Российские дипломаты посетили содержащегося в американской тюрьме Виктора Бута. Об этом сообщается на странице Посольства РФ в "Фейсбуке".

"В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили росгражданина В.А. Бута в тюрьме Мэрион штата Иллинойс. Поддержали россиянина", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что заверили Бута и в дальнейшем отстаивании его прав и защите интересов.

"Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", — заключили в дипмиссии.