Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме
Виктор Бут. Фото © Wikipedia
В Посольстве РФ отметили, что продолжат отстаивать права и защищать интересы россиянина.
Российские дипломаты посетили содержащегося в американской тюрьме Виктора Бута. Об этом сообщается на странице Посольства РФ в "Фейсбуке".
"В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили росгражданина В.А. Бута в тюрьме Мэрион штата Иллинойс. Поддержали россиянина", — говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что заверили Бута и в дальнейшем отстаивании его прав и защите интересов.
"Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", — заключили в дипмиссии.
Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012 году он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.