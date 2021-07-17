Профессор рассказала, кому из пенсионеров положены дополнительные выплаты в 2022 году

С 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом, если размер пенсии человека окажется меньше, будет начислена социальная доплата до величины минимальной пенсии. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт подчеркнула, что социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам. Для её получения заявление подавать не нужно, выплаты будут начисляться автоматически.

"Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста — с момента, когда Центр занятости населения выдал предложение о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости", — сказала Финогенова в беседе с агентством "Прайм".

Также социальную доплату смогут получить инвалиды, которым положена социальная или трудовая пенсия по старости.

Кроме того, отмечается, что с 2022 года пенсию можно будет оформить через портал госуслуг. Помимо этого не потребуется ежегодного подтверждения проживания на селе для получения 25-процентной надбавки к фиксированной выплате пенсии.