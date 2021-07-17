В России с 20 июля начнут тестирование усиленной электронной подписи
Контролировать эксперимент будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
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Правительство России постановило с 20 июля начать эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи", — говорится в тексте документа.
Одна из задач эксперимента — тестирование использования физлицами при получении госуслуг усиленной неквалифицированной электронной подписи. Контролировать процесс будет Минцифры.
"Ростелекому" и ВТБ рекомендовано правительством в течение 90 дней после вступления документа в силу создать цифровые платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также обеспечить апробацию усиленной электронной подписи. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее в Центробанке рассказали, когда наличные деньги заменит цифровой рубль. По словам представителя регулятора, в пандемию запрос на цифровизацию стал особенно ощутим, поскольку бумага — это отличный источник инфекции.
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