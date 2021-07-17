В России с 20 июля начнут тестирование усиленной электронной подписи

Правительство России постановило с 20 июля начать эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи", — говорится в тексте документа.

Одна из задач эксперимента — тестирование использования физлицами при получении госуслуг усиленной неквалифицированной электронной подписи. Контролировать процесс будет Минцифры.

"Ростелекому" и ВТБ рекомендовано правительством в течение 90 дней после вступления документа в силу создать цифровые платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также обеспечить апробацию усиленной электронной подписи. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.