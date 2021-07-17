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Назван самый редкий язык в России, которым владеет только один человек

Каковы шансы на его восстановление, покажет грядущая перепись населения.

17 июля, 03:02

Фото © Pexels

Самый редкий язык в России — югский, им владеет только один человек. Об этом сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Самый редкий в России язык — югский, входящий в енисейскую семью языков. Владеет им, по данным последней переписи, только один житель страны. Уже в советские годы он считался практически исчезнувшим, использовали его редкие жители окрестностей города Енисейска и верховья Кети (правого притока Оби). Сохранился ли югский в языках общения местных жителей и каковы шансы на его восстановление — покажет предстоящая перепись населения",приводит сообщение медиаофиса ТАСС.

Россияне смогут заполнить электронные бланки переписи населения от имени всех членов семьи

Россияне смогут заполнить электронные бланки переписи населения от имени всех членов семьи

В десятку самых редких языков народов России также вошли юитский (владеют четыре носителя), сиреникский (пять), орочский (восемь) и керекский (10). Следом расположились алюторский, энецкий, чулымско-тюркский, алеутский и язык уйльта. В медиаофисе добавили, что благодаря переписи эксперты смогут оценить возможность сохранения языков и разработать программы поддержки.

Ранее Лайф сообщал, что перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года. Предварительные данные о численности населения появятся в конце 2021 года, окончательные итоги подведут до конца 2022-го.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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