Назван самый редкий язык в России, которым владеет только один человек

Самый редкий язык в России — югский, им владеет только один человек. Об этом сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Самый редкий в России язык — югский, входящий в енисейскую семью языков. Владеет им, по данным последней переписи, только один житель страны. Уже в советские годы он считался практически исчезнувшим, использовали его редкие жители окрестностей города Енисейска и верховья Кети (правого притока Оби). Сохранился ли югский в языках общения местных жителей и каковы шансы на его восстановление — покажет предстоящая перепись населения", — приводит сообщение медиаофиса ТАСС.

В десятку самых редких языков народов России также вошли юитский (владеют четыре носителя), сиреникский (пять), орочский (восемь) и керекский (10). Следом расположились алюторский, энецкий, чулымско-тюркский, алеутский и язык уйльта. В медиаофисе добавили, что благодаря переписи эксперты смогут оценить возможность сохранения языков и разработать программы поддержки.