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15 фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности, произошедшей на заднем плане

Чаще всего смешные фотографии получаются случайно. Причём весь юмор прячется далеко не на переднем плане. В подборке ниже — 15 кадров, которые точно рассмешат, стоит увидеть, кто на них "притаился".

17 июля, 07:00

Фото © Reddit / paigebartos

"Пожалуй, это лучшее фото, которое когда-либо было сделано в Рио"

Фото © Reddit / Pics

Фото © Reddit / Pics

"Представляю вам моего друга Дерека, которому в прошлом году во время работы над Invictus Games испортил фотографию сам принц Гарри"

Фото © Reddit / Pics

Фото © Reddit / Pics

"Во время бранча хотел сделать фотографию моей девушки, как тут..."

Фото © FatKeystone

Фото © FatKeystone

"Всё внимание на пучок!"

Фото © Reddit / buchnasty

Фото © Reddit / buchnasty

"Моя дочь — профессионал, когда речь идёт о том, чтобы испортить чью-то фотографию"

Фото © Reddit / Big-Custard2645

Фото © Reddit / Big-Custard2645

"Во время свадебной фотосессии в парке нас посетила дружная семья енотов! Они заглянули на несколько минут, а затем все вместе ушли"

Фото © Reddit / sarah

Фото © Reddit / sarah

"Мы все знаем, кто звезда этого снимка!"

Фото © Reddit / mrpickem1

Фото © Reddit / mrpickem1

"Кто заказывал фотосессию с зомби-лошадью?"

Фото © Facebook / MelissaEnglePhotography

Фото © Facebook / MelissaEnglePhotography

"Какой милый друг жениха. Или невесты?"

Фото © Reddit / sir_stegosaurous_rex

Фото © Reddit / sir_stegosaurous_rex

"Если на моей свадьбе гости уйдут домой без такой фотографии, то зачем всё это?"

Фото © Reddit / da_purp_rolla

Фото © Reddit / da_purp_rolla

"Я пыталась незаметно саботировать выпускной бал"

Фото © Reddit / millselle

Фото © Reddit / millselle

"Поехали в Грецию, говорили они. Сделаем много классных фоток, говорили они"

Фото © Reddit / pomolore

Фото © Reddit / pomolore

"Пара хотела, чтобы на их свадебной фотке была пыль на заднем плане, так что шафер взял эту задачу на себя. Что ж, он справился"

Фото © Reddit / Checkedout22

Фото © Reddit / Checkedout22

"Напоминание всем фотографам проверять задний план, чтобы не получилось нечто подобное"

Фото © Reddit / gooberbc

Фото © Reddit / gooberbc

"Ну и как вам такая лавстори?"

Фото © Reddit / paigebartos

Фото © Reddit / paigebartos

Ещё больше уморительных примеров, в которых фон на фотографии намного интереснее, в подборке Bored Panda.

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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