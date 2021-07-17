15 фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности, произошедшей на заднем плане
Чаще всего смешные фотографии получаются случайно. Причём весь юмор прячется далеко не на переднем плане. В подборке ниже — 15 кадров, которые точно рассмешат, стоит увидеть, кто на них "притаился".
"Пожалуй, это лучшее фото, которое когда-либо было сделано в Рио"
"Представляю вам моего друга Дерека, которому в прошлом году во время работы над Invictus Games испортил фотографию сам принц Гарри"
"Во время бранча хотел сделать фотографию моей девушки, как тут..."
Фото © FatKeystone
"Всё внимание на пучок!"
Фото © Reddit / buchnasty
"Моя дочь — профессионал, когда речь идёт о том, чтобы испортить чью-то фотографию"
Фото © Reddit / Big-Custard2645
"Во время свадебной фотосессии в парке нас посетила дружная семья енотов! Они заглянули на несколько минут, а затем все вместе ушли"
Фото © Reddit / sarah
"Мы все знаем, кто звезда этого снимка!"
Фото © Reddit / mrpickem1
"Кто заказывал фотосессию с зомби-лошадью?"
Фото © Facebook / MelissaEnglePhotography
"Какой милый друг жениха. Или невесты?"
Фото © Reddit / sir_stegosaurous_rex
"Если на моей свадьбе гости уйдут домой без такой фотографии, то зачем всё это?"
Фото © Reddit / da_purp_rolla
"Я пыталась незаметно саботировать выпускной бал"
Фото © Reddit / millselle
"Поехали в Грецию, говорили они. Сделаем много классных фоток, говорили они"
Фото © Reddit / pomolore
"Пара хотела, чтобы на их свадебной фотке была пыль на заднем плане, так что шафер взял эту задачу на себя. Что ж, он справился"
Фото © Reddit / Checkedout22
"Напоминание всем фотографам проверять задний план, чтобы не получилось нечто подобное"
Фото © Reddit / gooberbc
"Ну и как вам такая лавстори?"
Ещё больше уморительных примеров, в которых фон на фотографии намного интереснее, в подборке Bored Panda.
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