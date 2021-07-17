Петра Мамонова проводили в последний путь аплодисментами

Лидера культовой группы "Звуки Му" Петра Мамонова, скончавшегося от коронавируса, после панихиды проводили аплодисментами. У Донского монастыря собралось больше сотни человек.

Под аплодисменты гроб Мамонова погрузили в автомобиль, который доставит тело музыканта на кладбище подмосковной Вереи. Там актёр будет похоронен по собственному завещанию.