НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Петра Мамонова проводили в последний путь аплодисментами

Похороны состоятся в подмосковной Верее, как завещал сам артист.

17 июля, 08:51

Гроб Петра Мамонова проводили на кладбище аплодисментами. Видео © LIFE

Лидера культовой группы "Звуки Му" Петра Мамонова, скончавшегося от коронавируса, после панихиды проводили аплодисментами. У Донского монастыря собралось больше сотни человек.

Под аплодисменты гроб Мамонова погрузили в автомобиль, который доставит тело музыканта на кладбище подмосковной Вереи. Там актёр будет похоронен по собственному завещанию.

В Москве прощаются с актёром и музыкантом Петром Мамоновым

В Москве прощаются с актёром и музыкантом Петром Мамоновым

Напомним, что в конце июня Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Москве прощаются с актёром и музыкантом Петром Мамоновым

сегодня в 06:16

Лайф узнал, где и когда пройдёт прощание с известным актёром Ростиславом Гулбисом

1 июля, 16:14

Кира Коваленко удостоена Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

вчера в 19:00

Российский пилот "Формулы-2" Шварцман выиграл первую гонку в Сильверстоуне

сегодня в 09:11

Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса

сегодня в 09:03

Новости партнеров

Layer 1