Петра Мамонова проводили в последний путь аплодисментами
Похороны состоятся в подмосковной Верее, как завещал сам артист.
Гроб Петра Мамонова проводили на кладбище аплодисментами. Видео © LIFE
Лидера культовой группы "Звуки Му" Петра Мамонова, скончавшегося от коронавируса, после панихиды проводили аплодисментами. У Донского монастыря собралось больше сотни человек.
Под аплодисменты гроб Мамонова погрузили в автомобиль, который доставит тело музыканта на кладбище подмосковной Вереи. Там актёр будет похоронен по собственному завещанию.
Напомним, что в конце июня Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.
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