Сертификат лётной годности жёстко севшего под Томском Ан-28 истекал в следующем году
При этом отмечается, что сам самолёт был выпущен с завода в эксплуатацию больше 30 лет назад.
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Сертификат лётной годности Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, истекал в начале следующего года. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Самолёт с бортовым номером RA-28728 был выпущен в январе 1990 года. Сертификат лётной годности, срок действия которого истекал в конце января 2022 года, предусматривал общий налёт девять тысяч часов, из которых машина налетала 8697. За текущий месяц лайнер совершил 32 посадки, за предыдущий — 54. Всего за свою историю эксплуатации самолёт осуществил 5921 посадку.
Также Лайфу стало известно и о двигателях, которые были установлены на Ан-28. Выяснилось, что первая силовая установка выпущена в 1989 году, однако установлена была лишь два года назад. Выпуск второго двигателя датируется 1991 годом, в том же году он был установлен на самолёт.
Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.
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