Сертификат лётной годности жёстко севшего под Томском Ан-28 истекал в следующем году

Сертификат лётной годности Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, истекал в начале следующего года. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Самолёт с бортовым номером RA-28728 был выпущен в январе 1990 года. Сертификат лётной годности, срок действия которого истекал в конце января 2022 года, предусматривал общий налёт девять тысяч часов, из которых машина налетала 8697. За текущий месяц лайнер совершил 32 посадки, за предыдущий — 54. Всего за свою историю эксплуатации самолёт осуществил 5921 посадку.