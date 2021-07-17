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Сертификат лётной годности жёстко севшего под Томском Ан-28 истекал в следующем году

При этом отмечается, что сам самолёт был выпущен с завода в эксплуатацию больше 30 лет назад.

17 июля, 08:32
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Сертификат лётной годности Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, истекал в начале следующего года. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Самолёт с бортовым номером RA-28728 был выпущен в январе 1990 года. Сертификат лётной годности, срок действия которого истекал в конце января 2022 года, предусматривал общий налёт девять тысяч часов, из которых машина налетала 8697. За текущий месяц лайнер совершил 32 посадки, за предыдущий — 54. Всего за свою историю эксплуатации самолёт осуществил 5921 посадку.

Жёсткая посадка: Что произошло с самолётом под Томском

Жёсткая посадка: Что произошло с самолётом под Томском

Также Лайфу стало известно и о двигателях, которые были установлены на Ан-28. Выяснилось, что первая силовая установка выпущена в 1989 году, однако установлена была лишь два года назад. Выпуск второго двигателя датируется 1991 годом, в том же году он был установлен на самолёт.

Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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