Кубинская вакцина Abdala продемонстрировала 100% эффективности против ковида

В ходе третьей фазы клинических исследований кубинская вакцина от коронавируса Abdala показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм заболевания и летального исхода. Препарат разработан кубинским Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB).

"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины Abdala, результаты отличные", — прокомментировала успех директор CIGB Марта Айала. По её словам, фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют расширить до 300 тысяч человек.