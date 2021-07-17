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Кубинская вакцина Abdala продемонстрировала 100% эффективности против ковида

Директор центра разработки заметила, что фокус-группу исследования препарата теперь планируют расширить до 300 тысяч человек.

17 июля, 08:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В ходе третьей фазы клинических исследований кубинская вакцина от коронавируса Abdala показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм заболевания и летального исхода. Препарат разработан кубинским Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB).

"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины Abdala, результаты отличные", — прокомментировала успех директор CIGB Марта Айала. По её словам, фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют расширить до 300 тысяч человек.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на важность встречного движения в вопросе признания вакцин от коронавируса. По его словам, необходимо искать ответ на этот вопрос совместно с международными партнёрами.

Авторы
Ирина Мусина

Ирина Мусина

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