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Третий день подряд в России выявлено свыше 25 тысяч случаев заражения ковидом

Общее число инфицированных за всё время пандемии приближается к шести миллионам.

17 июля, 08:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России вновь выявлено более 25 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа инфекция подтвердилась ещё у 25 116 россиян. По количеству заболевших лидирует Москва (4561), далее идёт Подмосковье (2541) и Санкт-Петербург (1957). Общее число инфицированных за всё время пандемии приближается к шести миллионам (5 907 999). Выздоровело за сутки 21 437 пациентов (всего 5 322 345).

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Скончалось 787 граждан, что на 12 меньше, чем сутками ранее, когда был зафиксирован очередной антирекорд. Всего зарегистрировано 147 655 летальных исходов.

Ранее вирусолог оценил заявления о росте заболеваемости ковидом из-за смены доминирующего штамма. Владислав Жемчугов также подчеркнул необходимость вакцинации значительной части населения ради формирования коллективного иммунитета.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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