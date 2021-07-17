Третий день подряд в России выявлено свыше 25 тысяч случаев заражения ковидом

В России вновь выявлено более 25 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа инфекция подтвердилась ещё у 25 116 россиян. По количеству заболевших лидирует Москва (4561), далее идёт Подмосковье (2541) и Санкт-Петербург (1957). Общее число инфицированных за всё время пандемии приближается к шести миллионам (5 907 999). Выздоровело за сутки 21 437 пациентов (всего 5 322 345).

Скончалось 787 граждан, что на 12 меньше, чем сутками ранее, когда был зафиксирован очередной антирекорд. Всего зарегистрировано 147 655 летальных исходов.