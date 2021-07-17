Учёный объяснил, способен ли коронавирус встроиться в геном человека

Вирус SARS-CoV-2 не обладает способностью встраиваться в геном человека, поскольку не имеет подходящей для этого структуры. Об этом рассказал глава екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биологии "Вектор" Александр Семёнов.

"Представители коронавирусов, то есть коронавириды, не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

В качестве примера вирусов, которые способны на это, Семёнов привёл вирус иммунодефицита человека, гепатит В, а также онковирусы.