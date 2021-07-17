НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учёный объяснил, способен ли коронавирус встроиться в геном человека

Именно таким свойством обладает вирус иммунодефицита человека, а также гепатит В, добавил специалист.

17 июля, 06:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вирус SARS-CoV-2 не обладает способностью встраиваться в геном человека, поскольку не имеет подходящей для этого структуры. Об этом рассказал глава екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биологии "Вектор" Александр Семёнов.

"Представители коронавирусов, то есть коронавириды, не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Учёные выявили более 200 симптомов затяжного проявления ковида

Учёные выявили более 200 симптомов затяжного проявления ковида

В качестве примера вирусов, которые способны на это, Семёнов привёл вирус иммунодефицита человека, гепатит В, а также онковирусы.

Ранее Лайф рассказывал, что специалисты американского научного центра открыли "суперантитело", способное нейтрализовать множество разных коронавирусов, включая SARS-CoV-2.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Олимпийской деревне Токио выявлен первый случай коронавируса

сегодня в 03:42

В Роспотребнадзоре назвали штамм "дельта" втрое заразнее обычного

вчера в 10:45

ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида

сегодня в 00:16

"Настроение у него жизнерадостное": Сломавший ногу при падении Ан-28 командир будет прооперирован

сегодня в 07:45

Роспотребнадзор выявил подделку более половины консервов из сайры

сегодня в 07:37

Новости партнеров

Layer 1