НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Работает как качели": Названо четыре симптома, при которых нужно вызывать скорую после употребления алкоголя

Нарколог Василий Шуров напомнил, что алкоголь нарушает свёртываемость крови, могут возникать тромбы в различных органах.

17 июля, 04:30
<p>Фото © ТАСС / Пименов Роман</p>

Фото © ТАСС / Пименов Роман

Алкоголь в жаркую погоду в несколько раз увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Есть симптомы, при обнаружении которых нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

"Алкоголь работает как качели, то есть вначале он расширяет сосуды, а потом резко спазмирует — и у людей возникает ишемия. Плюс алкоголь нарушает свёртываемость крови, и могут возникать тромбы в различных органах", — объяснил Шуров.

Сомелье рассказал, как правильно хранить алкоголь в квартире

Сомелье рассказал, как правильно хранить алкоголь в квартире

Как уточнил врач, существует минимум четыре признака, указывающих на то, что пора вызывать скорую помощь. Надо обращаться к бригаде скорой помощи, если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления или произошло нарушение сознания вплоть до белой горячки.

Овощи, светлые панамы и никакой газировки: Врач рассказал, как справляться с жарой этим летом

Овощи, светлые панамы и никакой газировки: Врач рассказал, как справляться с жарой этим летом

Ранее врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева объяснила, как меньше потеть в жару.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1