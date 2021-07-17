"Работает как качели": Названо четыре симптома, при которых нужно вызывать скорую после употребления алкоголя
Нарколог Василий Шуров напомнил, что алкоголь нарушает свёртываемость крови, могут возникать тромбы в различных органах.
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Алкоголь в жаркую погоду в несколько раз увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Есть симптомы, при обнаружении которых нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нарколог Василий Шуров.
"Алкоголь работает как качели, то есть вначале он расширяет сосуды, а потом резко спазмирует — и у людей возникает ишемия. Плюс алкоголь нарушает свёртываемость крови, и могут возникать тромбы в различных органах", — объяснил Шуров.
Как уточнил врач, существует минимум четыре признака, указывающих на то, что пора вызывать скорую помощь. Надо обращаться к бригаде скорой помощи, если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления или произошло нарушение сознания вплоть до белой горячки.
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