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"Газопровод из России для них как бельмо на глазу": Немцы упрекнули США за позицию по "Северному потоку – 2"

Некоторые читатели журнала Der Spiegel считают, что американский президент Джо Байден неверно понимает ситуацию вокруг газопровода.

17 июля, 04:10
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью об итогах переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, на которых была затронута тема газопровода "Северный поток – 2". В публикации отмечается, что к единому мнению в оценке газопровода партнёры не пришли. При этом издание напомнило, что в США уже несколько лет ведётся противостояние с "Северным потоком – 2", затрагивающее все партии. Публикация журнала вызвала бурный интерес у читателей, пишет ИноСМИ.

Глава "Нафтогаза" заявил, что Меркель поменяла своё мнение по "Северному потоку – 2"

Глава "Нафтогаза" заявил, что Меркель поменяла своё мнение по "Северному потоку – 2"

"Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу. Насколько надёжный партнёр США, неизвестно. При Трампе обсуждали и вводили различные пошлины, чтобы продавливать американские интересы. И при Байдене ничего из этого не отменили. Таких прямых угроз и нападок от России не было", — написал пользователь Supergrobi.

Часть пользователей отвергла призывы США не покупать газ в России, заявив о том, что русские давно зарекомендовали себя как надёжные поставщики. Были и те, кто указал на полное непонимание американским лидером ситуации по "Северному потоку – 2".

В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу

В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу

"Что Байден понимает неверно — "Северный поток – 2" не делает нас более зависимыми от России, он делает нас более независимыми от Украины", — написал Maurice.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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