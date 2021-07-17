Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью об итогах переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, на которых была затронута тема газопровода "Северный поток – 2". В публикации отмечается, что к единому мнению в оценке газопровода партнёры не пришли. При этом издание напомнило, что в США уже несколько лет ведётся противостояние с "Северным потоком – 2", затрагивающее все партии. Публикация журнала вызвала бурный интерес у читателей, пишет ИноСМИ.

"Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу. Насколько надёжный партнёр США, неизвестно. При Трампе обсуждали и вводили различные пошлины, чтобы продавливать американские интересы. И при Байдене ничего из этого не отменили. Таких прямых угроз и нападок от России не было", — написал пользователь Supergrobi.

Часть пользователей отвергла призывы США не покупать газ в России, заявив о том, что русские давно зарекомендовали себя как надёжные поставщики. Были и те, кто указал на полное непонимание американским лидером ситуации по "Северному потоку – 2".

"Что Байден понимает неверно — "Северный поток – 2" не делает нас более зависимыми от России, он делает нас более независимыми от Украины", — написал Maurice.