Жителям Центральной России пообещали похолодание с грозами на следующей неделе
Однако в конце недели опять появится солнце, температура вновь поднимется до 27–29 градусов, прогнозируют синоптики.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
На следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются ливни, грозы и похолодание. Однако этот период не будет продолжительным, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
"Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник – среду, температура будет в пределах 24–26 градусов", — рассказал Варакин.
Синоптик добавил, что уже в конце следующей недели опять появится солнце и температура вновь поднимется до 27–29 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что долгожданное понижение температуры в Москве начнётся во второй половине июля, а именно с понедельника. По его словам, столбики термометров днём будут опускаться до 20 градусов тепла, что холоднее, чем в начале месяца, в среднем на десять градусов.
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