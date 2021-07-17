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Жителям Центральной России пообещали похолодание с грозами на следующей неделе

Однако в конце недели опять появится солнце, температура вновь поднимется до 27–29 градусов, прогнозируют синоптики.

17 июля, 03:25
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

На следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются ливни, грозы и похолодание. Однако этот период не будет продолжительным, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

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"Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник – среду, температура будет в пределах 24–26 градусов", — рассказал Варакин.

Синоптик добавил, что уже в конце следующей недели опять появится солнце и температура вновь поднимется до 27–29 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что долгожданное понижение температуры в Москве начнётся во второй половине июля, а именно с понедельника. По его словам, столбики термометров днём будут опускаться до 20 градусов тепла, что холоднее, чем в начале месяца, в среднем на десять градусов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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