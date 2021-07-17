Жителям Центральной России пообещали похолодание с грозами на следующей неделе

На следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются ливни, грозы и похолодание. Однако этот период не будет продолжительным, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

"Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник – среду, температура будет в пределах 24–26 градусов", — рассказал Варакин.

Синоптик добавил, что уже в конце следующей недели опять появится солнце и температура вновь поднимется до 27–29 градусов.