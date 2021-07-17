Пилота и пассажирку упавшего в Томской области самолёта Ан-28 госпитализировали

Пилота и пассажирку упавшего в Томской области самолёта Ан-28 доставили в областную клиническую больницу. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Мужчина 1965 г.р. с травмой ноги помещён в отделение травматологии, а девушка 2003 г.р. с сотрясением мозга — в отделение нейрохирургии.

"Всех пациентов, экипаж и пассажиров самолёта Ан-28 осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. Также с ними работали психологи ГУ МЧС России по Томской области. Мы оказали необходимую помощь по доставке из больницы всем, кому не потребовалась госпитализация", — сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

Она добавила, что остальные пациенты, летевшие этим бортом, получили небольшие ушибы, сотрясения лёгкой степени. Госпитализация им не потребовалась, и люди были отпущены.

Также стало известно, что в Томской области начала работу комиссия по расследованию жёсткой посадки самолёта Ан-28, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.