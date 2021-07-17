Пилота и пассажирку упавшего в Томской области самолёта Ан-28 госпитализировали
Мужчину поместили в палату отделения травматологии, а девушку — в нейрохирургию.
Фото © LIFE
Пилота и пассажирку упавшего в Томской области самолёта Ан-28 доставили в областную клиническую больницу. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.
Мужчина 1965 г.р. с травмой ноги помещён в отделение травматологии, а девушка 2003 г.р. с сотрясением мозга — в отделение нейрохирургии.
"Всех пациентов, экипаж и пассажиров самолёта Ан-28 осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. Также с ними работали психологи ГУ МЧС России по Томской области. Мы оказали необходимую помощь по доставке из больницы всем, кому не потребовалась госпитализация", — сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.
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Она добавила, что остальные пациенты, летевшие этим бортом, получили небольшие ушибы, сотрясения лёгкой степени. Госпитализация им не потребовалась, и люди были отпущены.
Также стало известно, что в Томской области начала работу комиссия по расследованию жёсткой посадки самолёта Ан-28, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Члены федеральной комиссии прибыли в Томск. Сегодня они приступили к работе", — цитирует ТАСС представителя администрации.
Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.
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