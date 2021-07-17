НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пилота и пассажирку упавшего в Томской области самолёта Ан-28 госпитализировали

Мужчину поместили в палату отделения травматологии, а девушку — в нейрохирургию.

17 июля, 04:22
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Пилота и пассажирку упавшего в Томской области самолёта Ан-28 доставили в областную клиническую больницу. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Мужчина 1965 г.р. с травмой ноги помещён в отделение травматологии, а девушка 2003 г.р. с сотрясением мозга — в отделение нейрохирургии.

"Всех пациентов, экипаж и пассажиров самолёта Ан-28 осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. Также с ними работали психологи ГУ МЧС России по Томской области. Мы оказали необходимую помощь по доставке из больницы всем, кому не потребовалась госпитализация", — сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

"Ну улыбайтесь тогда, раз всё нормально": Экипаж упавшего в Томской области Ан-28 встретил спасателей на крыле

"Ну улыбайтесь тогда, раз всё нормально": Экипаж упавшего в Томской области Ан-28 встретил спасателей на крыле

Она добавила, что остальные пациенты, летевшие этим бортом, получили небольшие ушибы, сотрясения лёгкой степени. Госпитализация им не потребовалась, и люди были отпущены.

Также стало известно, что в Томской области начала работу комиссия по расследованию жёсткой посадки самолёта Ан-28, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Члены федеральной комиссии прибыли в Томск. Сегодня они приступили к работе", — цитирует ТАСС представителя администрации.

Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Ну улыбайтесь тогда, раз всё нормально": Экипаж упавшего в Томской области Ан-28 встретил спасателей на крыле

вчера в 18:18

Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

вчера в 18:08

Звуковое шоу "Поющие мосты" возобновится в Петербурге с 17 июля

вчера в 19:36

"Работает как качели": Названо четыре симптома, при которых нужно вызывать скорую после употребления алкоголя

сегодня в 04:30

"Газопровод из России для них как бельмо на глазу": Немцы упрекнули США за позицию по "Северному потоку – 2"

сегодня в 04:10

Новости партнеров

Layer 1