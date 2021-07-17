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В Москве 12 работавших с коронавирусом стационаров возвращаются к плановой работе

Также в обычном режиме начали оказывать услуги семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры.

17 июля, 08:28
<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-17.userapi.com/impg/1DsDLHtRJtaq6hDfYBhGGGxXi8rzQXMJmrd4ww/gmtlE_F5R1k.jpg?size=1280x851&quality=96&sign=96ad19b968c052810753eb595560665d&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Собянин</a></p>

Фото © VK / Сергей Собянин

В Москве двенадцать стационаров, которые были перепрофилированы для работы с больными коронавирусной инфекцией, возвращаются к плановому режиму. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, высокий темп вакцинации и ограничительные меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением вируса и преодолеть пиковые значения. Ракова отметила, что на данный момент количество ежедневных госпитализаций остаётся стабильным.

"В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированные для оказания помощи пациентам с CoViD-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры", — рассказала заммэра.

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Она добавила, что в Москве продолжает работать 28 КТ-центров, также в ряде госпиталей власти зарезервировали более тысячи коечных мощностей, которые готовы начать приём пациентов, если возникнет необходимость. На данный момент для больных с коронавирусом работает 14 тысяч коек.

Так, к плановой работе возвращаются городские клинические больницы № 31, 51, 17, 29 (им. Н.Э. Баумана), ГКБ им. В.В. Виноградова, основная территория ГКБ № 24, ГВВ № 3, основная территория ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ им. Е.О. Мухина, Детская инфекционная больница № 6, два корпуса больницы 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. В учреждениях проводится тщательная санитарная обработка, персонал проходит тестирование на ковид. Плановая медицинская помощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос москвичей о том, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами. Он написал, что по качеству помощи и возможностям отличий нет.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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