В ДНР заявили о нескольких обстрелах со стороны украинских силовиков

В Донбассе за минувшие сутки украинские силовики несколько раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По словам представителя ДНР в СЦКК, с 16 по 17 июля было совершено несколько обстрелов со стороны украинских силовиков. Он отмечает, что они выпустили по республике двадцать мин калибром 120 и 58 миллиметров, а также вели огонь из гранатомётов.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило четыре раза", — сказал представитель.