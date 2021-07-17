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В ДНР заявили о нескольких обстрелах со стороны украинских силовиков

Отмечается, что по республике выпустили более двадцати мин и вели огонь из гранатомётов.

17 июля, 08:46
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/pcb.1973223159513598/1973204212848826/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

В Донбассе за минувшие сутки украинские силовики несколько раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По словам представителя ДНР в СЦКК, с 16 по 17 июля было совершено несколько обстрелов со стороны украинских силовиков. Он отмечает, что они выпустили по республике двадцать мин калибром 120 и 58 миллиметров, а также вели огонь из гранатомётов.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило четыре раза", — сказал представитель.

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Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил о том, что два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе, они подорвались на собственных минах.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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