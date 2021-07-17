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Следователи изъяли образцы топлива, которым заправляли жёстко севший под Томском Ан-28

Также правоохранители допросили пассажиров и экипаж самолёта и забрали полётную документацию для дальнейшего изучения.

17 июля, 08:40
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Следователи в рамках выяснения обстоятельств жёсткой посадки Ан-28 в Томской области изъяли образцы авиационного топлива, которым был заправлен самолёт перед вылетом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолёта, изъята полётная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник", — говорится в сообщении на сайте СКР.

Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги.

"Настроение жизнерадостное": Сломавшего ногу командира Ан-28 ждёт операция

"Настроение жизнерадостное": Сломавшего ногу командира Ан-28 ждёт операция

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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