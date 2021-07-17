Следователи изъяли образцы топлива, которым заправляли жёстко севший под Томском Ан-28
Также правоохранители допросили пассажиров и экипаж самолёта и забрали полётную документацию для дальнейшего изучения.
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Следователи в рамках выяснения обстоятельств жёсткой посадки Ан-28 в Томской области изъяли образцы авиационного топлива, которым был заправлен самолёт перед вылетом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
"Изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолёта, изъята полётная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник", — говорится в сообщении на сайте СКР.
Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги.
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